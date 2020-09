Im Sportzentrum «OYM» in Cham sollen die besten Sportler der Schweiz ihr Maximum erreichen. Auf fünf Stockwerken mit jeweils 30'000 Quadratmetern finden sich eine Eishockeyhalle, ein Fitness mit 300 Geräten sowie alles rund um Gesundheitsmanagement, Ernährung und Forschung für Spitzensportler.

OYM ist die Abkürzung für «On your Marks», was auf Deutsch so viel heisst wie «auf die Plätze». Eröffnet hat das 100 Millionen teure Kompetenzzentrum im Juni, Investor ist EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel.