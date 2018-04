Die 25-jährige Baslerin wird Anfang Juli festangestellte Bereiterin der Pferde von Paul Bücheler. Der Thurgauer Unternehmer, der schon einige Nationenpreispferde in seinem Besitz hatte, stellt der talentierten Baslerin bereits ein halbes Dutzend Pferde zur Verfügung.

Mit Cool and Easy, der derzeit leicht verletzt ist, gewann der Schweizer Equipenreiter Martin Fuchs am 2. Februar den Grand Prix in Villach und überzeugte zuvor auch an den CSI in Basel und Leipzig mit Spitzenplatzierungen.