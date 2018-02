Capela entschied mit seiner Matchbilanz das Duell gegen Minnesotas renommierten All-Star-Center Karl-Anthony Towns für sich. Towns brachte es auf 18 Punkte und 13 Rebounds. Bester Werfer der Rockets war wie üblich James Harden, diesmal mit 31 Punkten.

In den ersten zwei Spielvierteln glückten den Rockets nur 6 von 21 Versuchen aus dem Drei-Punkte-Bereich, sodass sie lediglich mit 55:54 in Führung gingen. In der zweiten Hälfte dagegen brachten sie 13 von 16 Drei-Punkte-Würfen in den Korb.