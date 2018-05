Der Vorjahres-Finalist verlor die zweite Auswärtspartie bei den Boston Celtics mit 94:107 (55:48).

Jaylen Brown war mit 23 Punkten der erfolgreichste Punktesammler im Team der Celtics. Al Horford verbuchte mit 15 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double. Insgesamt konnten sechs Celtics-Spieler zweistellig punkten.

Der 33-jährige James war mit 42 Punkten, zwölf Assists und zehn Rebounds der Topskorer im Spiel. Trotz seines Triple-Doubles reichte es am Ende nicht zum Erfolg für die Cavs. Kevin Love kam auf 22 Punkte und holte 15 Rebounds im Spiel.

In der Best-of-7-Serie führt Boston nach dem zweiten Heimsieg in Folge mit 2:0. Das dritte Spiel steht am Samstag Lokalzeit in Cleveland im Programm.