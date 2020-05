Claudia Lässer für ein «ordentliches Ende der Saison»

Fortsetzung der Fussballmeisterschaft mit Geisterspielen oder Abbruch der Saison? Lässer hat Verständnis dafür, dass die Meinungen auseinandergehen. In der aktuellen Diskussion vermisst sie allerdings die Bereitschaft der Klubs, gemeinsam eine Lösung zu finden. Für sie stellen die Vereine die eigenen Interessen zu sehr ins Zentrum.

Lässer selber ist "entschieden der Meinung, dass die Saison ordentlich zu Ende gespielt werden sollte, nicht zuletzt auch, um unnötige Diskussionen über Auf- und Abstieg und den Zugang zu den europäischen Wettbewerben zu vermeiden."

Nichts hält Lässer von der Idee von Christian Constantin, die Saison abzubrechen und im Juli die Meisterschaft dafür mit zwölf statt mit zehn Mannschaften neu zu beginnen. "Davon möchten wir uns klar distanzieren. Wir haben einen noch bis Ende der nächsten Saison laufenden Vertrag mit der Swiss Football League, in dem verbindliche Rechte und Pflichten definiert sind, zu denen auch Fragen des Wettbewerbsformats und der Anzahl Spiele pro Saison gehören. Die Vorschläge von Herrn Constantin sind zudem aufgrund der erheblichen Mehrkosten (...) nicht umsetzbar."

Sollte die Saison fortgesetzt werden, sieht Lässer die Möglichkeit eines grösseren Zuschauerinteresses auf ihrem Sender. "Vielleicht wird es einen Zuschauerzuwachs geben von jenen Fans, welche die Spiele ihrer Mannschaften nicht im Stadion mitverfolgen können. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht."

Fest steht dagegen, dass Teleclub der besonderen Situation Rechnung tragen wird. Sonderaktionen sind in Planung. "So zeigen wir das erste Spiel nach der Wiederaufnahme der Meisterschaft im Free-TV auf Teleclub Zoom. Und auch andere Projekt werden zurzeit in Betracht gezogen."