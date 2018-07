Das als Nummer 5 gesetzte Schweizer Duo bezwang Victoria Bieneck/Isabel Schneider (GER/4) in drei Sätzen und zog in die Halbfinals ein.

Wie schon tags zuvor verloren Betschart/Hüberli, die in ihrer dritten gemeinsamen Saison stehen und als souveräne Gruppensiegerinnen direkt in die Achtelfinals vorgestossen waren, gegen ihre wiederum aus Deutschland stammenden Gegnerinnen den ersten Satz. Doch auch in den Viertelfinals vermochten sich die Schweizerinnen deutlich zu steigern, wodurch sie den letztlich ungefährdeten 18:21, 21:11, 15:12-Sieg sicherstellen konnten. "Was wir teilweise geboten haben, war nahe am Optimum", sagte danach Tanja Hüberli. Die Blockspielerin sorgte 2014 in Cagliari - mit ihrer damaligen Partnerin Tanja Goricanec - mit Silber für die letzte der bislang 17 Schweizer EM-Medaillen.

Im Halbfinal vom Samstagnachmittag (15 Uhr) treffen Betschart/Hüberli überraschend nicht auf die als Nummer 1 gesetzten Deutschen Chantal Laboureur/Julia Sude. Die Topfavoritinnen auf Gold unterlagen in ihrem Viertelfinal dem spanischen Duo Liliana Fernandez/Elsa Baquerizo in drei Sätzen.