Betschart/Hüberli setzten sich in der ersten K.o.-Runde gegen Sanne Keizer/Madelein Meppelink 21:19, 21:16 durch. Die beiden Schweizerinnen traten gegen die als Nummer 22 gesetzten Niederländerinnen souverän auf. Anders als bei der Niederlage im zweiten Gruppenspiel, als sie im zweiten Satz beim Stand von 20:15 fünf Matchbälle in Folge vergeben hatten, behielten sie dieses Mal die Nerven.

Die Zentralschweizerinnen haben ihre beste Klassierung am Heimturnier damit schon auf sicher, nachdem es ihnen in den letzten beiden Jahren jeweils zu einem 17. Rang gereicht hat. In den Achtelfinals treffen Betschart/Hüberli auf die als Nummer 5 gesetzten Tschechinnen Barbora Hermannova/Marketa Slikova.

Heidrich mit Rückenverletzung

Mit Tränen endete dagegen das Turnier für Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Beim Stand von 16:21, 1:6 erhielt Heidrich bei einer Verteidigungsaktion einen heftigen Schlag in den Rücken. Die Zürcherin konnte zwar nach einem medizinischen Timeout weiterspielen, war aber in der Folge sichtlich angeschlagen.

Heidrich war bereits lädiert in das Turnier gestiegen. Nun verschlimmerte sich der Zustand des Rückens offenbar bei der einen Aktion. Was dies für die EM in der kommenden Woche in den Niederlanden bedeutet, ist noch offen.

Vor einem Jahr hatten Heidrich/Vergé-Dépré am Heimturnier den starken 4. Rang belegt. Nun müssen sie ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt der World Tour eine Enttäuschung verarbeiten.