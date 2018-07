Im Schlussgang bezwang der Welschfreiburger den Schwyzer Gast Andreas Ulrich, den vierfachen Eidgenossen. Als Aussenseiter in den Schlussgang gestartet, brachte Gapany gegen Ulrich schon nach knapp einer Minute den entscheidenden Kurzzug an. Zuvor hatte der Schwinger aus Marsens am Greyerzersee zweimal das Waadtländer Fest sowie je einmal das Genfer und das Freiburger für sich entschieden. In dieser Saison hatte er das Waadtländer Fest in Lausanne gewonnen.

Die beiden Schwyzer Eidgenossen Mike Müllestein und Andreas Ulrich waren in Riaz als Favoriten gestartet. Müllestein fehlte ein Viertelpunkt für die Schlussgang-Qualifikation. Ulrich fiel durch die Niederlage gegen Gapany etwas zurück, nachdem er im Vormittagsprogramm überraschend gegen den Aussenseiter Johann Borcard remisiert hatte. Zum Auftakt hatte Ulrich dem kürzlich 20 Jahre alt gewordenen Freiburger Youngster Lario Kramer die Flügel gestutzt.

Kramer seinerseits, der am 10. Juni auf sensationelle Weise als Gast am Bergkranzfest auf dem Stoos triumphiert hatte, siegte in der Folge in allen fünf Gängen und sicherte sich einen weiteren Spitzenplatz in seiner noch jungen Laufbahn.