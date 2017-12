In diesen Jahren habe Sport-Toto - so hiess die Wette von Beginn an und für lange Zeit - bei vielen Millionen Mitspielern Emotionen hervorgerufen, schrieb Swisslos am Sonntag.

Bei der letzten Ausspielung standen Spiele der englischen Premier League und der italienischen Serie A auf dem Programm. Zwar tippte kein Mitspieler alle 13 Spiele und das Resultat des 14. Spiels richtig. Ein Gewinner erzielte aber einen traditionellen Dreizehner. Das ergibt für ihn eine Preissumme von Fr. 173'377.40.

Von der Gründung der Interkantonalen Landeslotterie, des heutigen Swisslos, im Jahr 1937 und bis zur Einführung des Schweizer Zahlenlottos (Swiss Lotto) 1970 war das Sporttoto für Schweizerinnen und Schweizer die einzige Möglichkeit, Woche für Woche zu tippen und zu spielen.

Wer sich bei den Prognosen nicht nur auf das Glück verlassen wollte, informierte sich seinerzeit im einschlägigen Magazin "Der Tipp". Jeder Wettbewerb umfasste zunächst zwölf Spiele, später 13. In der fussballarmen Zeit im Winter wurde auf Eishockeypartien gewettet.

Im Zug des wachsenden Angebots an Wetten verlor das Sporttoto an Bedeutung. Der 1975 eingeführte Zusatzwettbewerb Toto X wurde auf Anfang 2009 abgeschafft. Und vom neuen Jahr an wird es nun auch den berühmten Dreizehner nicht mehr geben.