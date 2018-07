Im Ranking der Challenge Tour, des zweithöchsten Circuits im europäischen Profigolf, verbesserte sich der 27-jährige Zürcher unter 274 klassierten Tourspielern an die 48. Stelle. Die Abstände nach vorne sind relativ gering. Sowohl Iten als auch der im 32. Zwischenrang klassierte Thurgauer Girrbach haben überdies gute Chancen, Ende August am Turnier in Genf mitzutun, an dem nur die besten 40 der für den Aufstieg massgebenden Jahreswertung mitspielen können.

Ab jetzt bis Ende Oktober finden auf der Challenge Tour zahlreiche gut dotierte Turniere statt. Für die Errechnung des Klassements ist allein das gewonnene Preisgeld relevant.

In Le Vaudreuil verpasste Marco Iten einen Platz auf dem Podest nur um einen Schlag.