Die Probe wurde in Anwesenheit von Martin Grab und Antidoping Schweiz im WADA-Labor in Lausanne geöffnet. Für Martin Grab ist es laut eigener Medienmitteilung "absolut unerklärlich", wie diese Substanz in seinen Körper gelangen konnte.

"Ich bin erschüttert, schockiert und verunsichert über dieses Resultat. Fairen und sauberen Sport ist und war für mich mein ganzes Leben lang das Wichtigste. Ich selber bin schockiert und brauche Zeit, das Ganze zu verarbeiten."

Grab wird den Fall nicht weiterziehen. Er verzichtet auf einen Gang an den Internationalen Sportgerichtshof (CAS). Der zurückgetretene Grab dürfte damit gesperrt werden.