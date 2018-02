Sie ist in den USA geboren und startete bis 2016 auch für ihr Heimatland. Erst dann entschied sich die Tochter eines jamaikanischen Vaters zum Nationenwechsel. Für die USA hatte sie an den Winterspielen 2014 in Sotschi teilgenommen und den 11. Platz erreicht, ein Jahr später war sie an der WM sogar Sechste. Dennoch war die Qualifikation als Jamaikanerin einfacher und besser zu vermarkten.

Nicht umsonst besitzt Fenlator einen Master-Abschluss in Marketing. Auch Anschieberin Carrie Russell ist kein unbeschriebenes Blatt. Sie gewann an der Leichtathletik-WM 2013 mit der jamaikanischen Sprintstaffel die Goldmedaille. Im Weltcup fuhren die beiden im Dezember in Winterberg auf den 7. Platz. Selbstredend die beste Platzierung eines Bobteams aus der Karibik.

Zwei Frauen mit einer Mission

Fenlator und Russell gehen das Projekt Olympia, das nächste Woche seinen Höhepunkt finden soll, akribisch an. Sie werden von der deutschen Olympiasiegerin und dreifachen Weltmeisterin Sandra Kiriasis trainiert. Sie wollen aber auch die karibischen Vibes ins olympische Dorf bringen. «Bereits am frühen Morgen hören wir Musik und tanzen», erzählt Fenlator. Im Training und in den Wettkämpfen seien sie aber topseriös.

Den amerikanischen Hang zum Pathos haben sie völlig verinnerlicht. «Es ist uns wichtig zu zeigen, dass Frauen gefährlichen, schnellen, starken und schnellen Sport betreiben können», betont Fenlator bei jeder Gelegenheit. «Und es ist uns wichtig zu zeigen, dass Jamaika es tun kann.» Wer eine so weltbewegende Mission verfolgt, hat natürlich auch die Aufmerksamkeit all der TV-Kameras verdient.