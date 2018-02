In 29 Spielminuten steuerte Capela zudem noch 23 Punkte zum siebten Sieg der Rockets in Folge bei, womit er erstmals in seiner Karriere in einem Spiel 20 und mehr Punkte und Rebounds erzielte.

Seinen bisherigen Bestwert in der Kategorie Rebounds verbesserte der 23-Jährige deutlich. Ende Oktober waren Capela gegen die Philadelphia 76ers 20 Rebounds gelungen.