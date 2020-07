Weiter, immer weiter: Der FCZ spielt mit den Junioren um möglichen Saisonabbruch zu verhindern

Mit dem Restart orientierte sich die Swiss Football League (SFL) auch an der Bundesliga, die mit ihrem Wiederstart als Vorbild galt. Während die Regeln für Spieler und Betreuer in der Bundesliga streng waren, sind sie in der Schweiz deutlich lascher.

Tests

Im Gegensatz zur Bundesliga verzichtet die SFL auf eine Durchführung von Covid-19-Tests. Stattdessen müssen Spieler Hygienemassnahmen und Abstandsregeln einhalten. Erst wenn Symptome auftreten, muss sich der Spieler in Isolation begeben und sich testen lassen.

Quarantäne-Camps

Die Spieler der Bundesliga mussten sich während der Meisterschaft an Quarantäne-Regeln halten, waren vor Spieltagen in Hotels abgeschottet und durften nicht unter die Menschen oder zum Einkaufen. Solche Regeln haben Profis in der Schweiz nicht.

Torjubel

Im Schutzkonzept der SFL und der Bundesliga heisst es, dass beim Jubeln Abstand gewahrt werden soll. In der Bundesliga wurde dies anfangs umgesetzt, mit der Zeit aber nicht mehr. In der Schweiz wird gejubelt wie vor dem Virus. (rg)