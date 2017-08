Für Wawrinka endet ein bis Mitte Juni sehr gutes Jahr damit abrupt. Der Vierte im Jahresranking hinter Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem stand am French Open und in Indian Wells im Final, erreichte am Australian Open die Halbfinals und gewann das Heimturnier in Genf.

Seit dem French Open, an dem er sich im Halbfinal gegen Andy Murray einen Abnützungskampf über viereinhalb Stunden lieferte, war er körperlich angeschlagen. Zuletzt scheiterte er in Wimbledon in der Startrunde in vier Sätzen am Russen Daniil Medwedew. Er dürfte das neue Jahr aus der Region um Platz 8 bis 12 in der Weltrangliste in Angriff nehmen.

Federer kehrte imponierend zurück

Dass es möglich ist, im gehobenen Tennis-Alter nach einer längeren Pause erfolgreich zurückzukehren, demonstriert Roger Federer in dieser Saison eindrücklich. Der Baselbieter, der am 8. August seinen 36. Geburtstag feiert, meldete sich im Frühjahr nach sechsmonatiger Turnierpause - ebenfalls wegen einer Knieverletzung - in alter Stärke zurück und fügte seiner Grand-Slam-Sammlung am Australian Open und in Wimbledon die Titel Nummern 18 und 19 bei.

Mit Novak Djokovic hat vor Wawrinka ein zweiter Topspieler seine Saison verletzungsbedingt bereits für beendet erklärt. Auch Andy Murray, der in der Weltrangliste in der kommenden Woche von Rafael Nadal von der Spitze verdrängt werden kann, ist angeschlagen und pausiert derzeit.