Wegen Corona-Virus: Starten die Playoffs erst am 17. März und dafür im Modus «Best of 5» statt «Best of 7»?

Wie jene entschädigt werden, die bereits ein Ticket für die Spiele von heute und morgen Abend gekauft haben, ist noch offen. Marc Lüthi sagt, es gebe mehrere Optionen. Von Geld zurück bis zur Möglichkeit, mit der gekauften Eintrittskarte nächste Saison bis Ende Dezember ein Qualifikationsspiel zu besuchen. «Wir haben uns noch nicht entschieden, wie wir vorgehen, und wir wollen abklären, wie es andere Klubs handhaben.»

Wie weiter? Bis zum 15. März sind nur Geisterspiele möglich. Geplant ist der Playoff-Start am nächsten Samstag, 7. März. Am Montag treffen sich die Klubvertreter zu einer ausserordentlichen Liga-Versammlung, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Klar ist: Entweder können jeweils alle Partien einer Playoff-Runde gespielt werden – oder keine. Die Verschiebung von einzelnen Spielen wäre in der Qualifikation machbar. Während der Playoffs nicht mehr.