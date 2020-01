Grosse Ehre für das Aargauer Tennistalent Jérôme Kym. Der 16-jährige Fricktaler durfte in den letzten Tagen mit Roger Federer, dessen Coach Severin Lüthi und seinen beiden Kollegen Leandro Riedi und Dominic Stricker in Dubai trainieren. Für Kym, der im letzten Jahr bereits im Schweizer Davis-Cup-Team debutierte, die ideale Vorbereitung für die bevorstehenden Australian Open der Junioren – das erste Grand Slam Turnier, das Kym in seiner Karriere bestreiten darf.

