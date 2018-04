Eine schmucklose Mehrzweckhalle an der Viale Castagnola in Lugano. Hier befindet sich das Turnierbüro der Ladies Open Lugano. Aber auch der Mediensaal, der Aufenthaltsraum für die Balljungen, für Linienrichter, für Offizielle und die Players Lounge. A4-Blätter an den Wänden weisen den Weg. Eines zeigt Donald Duck und ist mit «Prize Money» beschriftet. Vieles hier im Tessin ist improvisiert. An allen Ecken und Enden gibt es noch Baustellen.

Das ist verständlich. Nach nur einem Jahr in Biel und einem finanziellen Fiasko, bei dem geschätzt eine Million Franken Minus bei einem Budget von zwei Millionen Franken zu Buche schlugen, findet das Turnier der WTA-Kategorie International erstmals in Lugano statt. Draussen, statt in der Halle. Auf Sand, statt auf Hartplatz. In der italienischen Schweiz, statt im bilingualen Seeland. Fast alles ist neu, auch die Turnierdirektorin, Geraldine Dondit.

Malerische Lage am See

Vor einem Jahr bekleidete die ehemalige Profispielerin das Amt der Vizedirektorin hinter dem umtriebigen Lukas Troxler. Seit dieser an die Dufourstrasse zur «Blick-Gruppe» gewechselt ist, steht sie im Fokus. Sie ist nicht zu beneiden, zumal jene beiden Faktoren, die sie für den Erfolg als elementar betrachtet, bei der Premiere für Sorgenfalten sorgten: das schlechte Wetter und die Absagen der Einheimischen Belinda Bencic und Timea Bacsinszky.

Drei Tage wurde kaum gespielt, die Qualifikation musste gar am Dienstag spät in der Nacht in der Halle durchgeboxt werden. Doch Dondit will sich die Stimmung nicht verhageln lassen und macht gute Miene zum bösen Spiel: «Wenn das Wetter stimmt, ist ein Freiluftturnier tausendmal schöner als ein Hallenturnier.» Wenn nur das Wörtchen wenn nicht wär. Doch lieber schwärmt sie von der Anlage des TC Lido, direkt am See gelegen, zwischen Monte Brè und Monte San Salvatore.

Die Lage ist sicher ein Grund für den Umzug ins Tessin, die finanzielle Last in Biel eine andere. Sportvermarkter Infront Ringier hat sich die Turnier- Lizenz für zehn Jahre gesichert, aber nach drei Austragungen, also im nächsten Jahr, die Möglichkeit, die Genehmigung an die Agentur Octagon zurückzugeben. Der Mietvertrag für die neue Arena von Swiss Tennis in Biel läuft ebenfalls bis dann weiter. Er dürfte pro Jahr mit einer Viertelmillion zu Buche schlagen.