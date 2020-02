Wann ist Sport gesund, wann nicht? Sporttreiben in der Kälte verstärkt die Abwehrkräfte des Körpers

Der Winter ist die Zeit der Viren und der Infekte. Viele fragen sich, ob ein Ausdauertraining in der Kälte die Chancen einer Erkrankung erhöhen. Schliesslich setzt man den Körper damit zusätzlichen Strapazen aus. Ist Outdoorsport bei Minustemperaturen sogar ungesund?

Patrik Noack, Chefarzt des Medbase Zentrums für Medizin und Sport in Abtwil und Schweizer Olympiaarzt bei Winter- und Sommerspielen, verneint. «Wenn man die Definition von Gesundheit der Welt-Gesundheits-Organisation WHO anschaut, dann ist körperliche Betätigung im Freien auch bei tiefen Temperaturen in vielerlei Hinsicht gesund. Etwa für den Herz-Kreislauf, für die Durchblutung, für die Vorbeugung von Depressionen und auch als Abwehr gegen Infekte.» Noack sagt: