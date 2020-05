Wahrlich eine schrecklich nette Familie, diese Fussball-Bosse

Nach der Versammlung spricht der Lugano-Sportchef von einem Massaker am Fussball. Und ein Klubpräsident sagt: «Scheissegal, was der in Sion unten macht.» Da wirkt es unwirklich, wenn kurz darauf Liga-Präsident Heinrich Schifferle die Stimmung während der Entscheidungsfindung mit «gut, angenehm und respektvoll» zusammenfasst. Ausserdem gehe er nicht davon aus, dass jemand nun die Gerichte anrufen werde. Der Wunsch als Vater des Gedankens.

Christian Constantin ist entschieden für den Abbruch der Saison. Mit Lausanne-Sport weibelt der Präsident des FC Sion für eine Aufstockung der Super League auf zwölf Teams. Es ist auch sein Projekt. Trotzdem hält er es nicht für nötig, in Bern zur Generalversammlung zu erscheinen, mit den Kollegen zu debattieren, zu streiten und gemeinsam einen Konsens zu finden. Stattdessen droht er kurz nach der Abstimmung, seine Juristen von der Leine zu lassen und der Liga die Hölle heiss zu machen.

Der Hintergrund: Die Klubs haben beschlossen, dass bis zum Ende der Saison keine neuen Spieler qualifiziert würden. Der FC Sion indes hat mit Serey Dié bereits einen Spieler verpflichtet, dessen Vertrag per Ende Mai ausläuft. Constantin wird einen Teufel tun, sich zu fügen. Er wird mit aller Vehemenz versuchen eine Qualifikation des Spielers juristisch zu erwirken. Egal, ob der Rest der Liga in einer demokratischen Abstimmung sich dazu entschlossen hat, sich an die Fifa-Regeln zu halten.

Erinnern wir uns an die Eishockeyaner. Sie brechen die Saison ab. Sie verständigen sich innert kürzester Zeit auf einen modifizierten Modus für die kommende Saison. Alles ohne Getöse und Indiskretionen. Vor allem: Die Hockey-Bosse halten sich seit Jahren an die Abmachung mit der Ausländerbeschränkung. Gentleman’s Agreement. Leider fehlt es im Fussball an ehrenwerten Männern.