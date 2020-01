Vor dem Start in die NFL-Playoffs: Das Imperium der Patriots bröckelt

Die New England Patriots sind in der NFL in diesem Millennium so dominant, dass sie Standards verschieben. In Boston ist vergangene Woche de facto der Weltuntergang ausgerufen worden, weil die Patriots ihr letztes Qualifikationsspiel gegen die Miami Dolphins verloren, 24:27; die bizarre Niederlage hatte zur Folge, dass New England erstmals seit zehn Jahren durch die Zusatzschlaufe des Wildcard-Playoff muss. Es sind Sorgen, von denen andere Teams träumen: die Cleveland Browns etwa warten seit 17 Jahren auf eine Playoff-Teilnahme.

Patriots: Nie Meister der Herzen

Die Dominanz der Patriots, des Titelhalters, hatte in den letzten Jahren etwas Erdrückendes; der Organisation schlägt viel Neid entgegen. Als New England im Februar zum sechsten Mal seit der Jahrtausendwende die Superbowl gewann, titelte der populäre Sport-Blog Deadspin nur: «God Fucking Dammit». Die Patriots haben sich die Missgunst selber zuzuschreiben, sie haben sich über die Jahre in mehrere Skandale geleistet. Der milliardenschwere Besitzer Robert Kraft war zuletzt in eine Menschenhandelsaffäre verwickelt, nachdem der 78-Jährige als Klient eines als Massagesalon getarnten Sexstudios in Florida erwischt wurde.