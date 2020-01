Vor dem Rückrundenstart in der Bundesliga: Leipzig greift den Titel an - und will damit einen Kreis schliessen

Julian Nagelsmann wählt seine Worte bewusst. Worte, welche die Euphorie bremsen sollen. Auch wenn die Chancen so gut wie noch nie stehen, dass eine ostdeutsche Mannschaft die Bundesliga gewinnen könnte, will der Trainer von Rasenballsport Leipzig davon nichts wissen. «Wir sind noch nicht gut genug für den Titel. Dazu muss sich noch einiges entwickeln», sagte er der «Bild». Während sein Team von den Medien zum aussichtsreichsten Titelkandidaten ernannt wird, will er die Erwartungen nicht in die Höhe treiben. Stattdessen meint er, Leipzig sei lediglich deshalb an der Tabellenspitze, weil die Konkurrenz nicht gut performt habe.

Falsch ist diese Aussage gewiss nicht. Bayern München und Dortmund haben im Herbst geschwächelt, agierten enorm inkonstant. Dies als Grund für die Tabellenführung Leipzigs anzugeben, wäre aber falsch. RB hat im Herbst schlicht den schönsten, besten und erfolgreichsten Fussball Deutschlands gespielt. Sowohl die Champions-­League-Gruppenphase als auch die Bundesliga-Hinrunde haben die Leipziger auf Rang eins abgeschlossen. Dank ihrer offensiven Ausrichtung überzeugten sie selbst überzeugte Kritiker des umstrittenen Vereins. Und zum Ende der Vorrunde stellten sie gar einen Bundesligarekord auf; in acht Spielen in Folge erzielten sie drei Tore. Insbesondere gegen die kleineren Mannschaften hatte RB keine Mühe. Gegen alle Teams der unteren Tabellenhälfte siegte Leipzig – meist hoch.

Leipziger Taktik verfeinert mit Hoffenheimer Ballbesitz

Und so kommt es, dass laut Statistik Leipzig im Sommer erstmals die Meisterschale in die Höhe recken kann. In 68 Prozent der Fälle holt der Herbstmeister im Sommer nämlich auch den Titel. Und gemäss einer Umfrage des «Kicker» sieht auch die Mehrzahl der Profifussballer Leipzig als Champion.

Von solchen Prognosen hält Nagelsmann wenig. Die Rolle des Favoriten gibt er lieber ab und spielt sie den Bayern zu. Es ist ein geschickter Schachzug, um weiterhin in Ruhe arbeiten zu können. In Ruhe arbeiten, das konnte das 32-jährige Trainertalent insbesondere in den letzten Jahren bei der TSG Hoffenheim. Im Sommer folgte der Transfer nach Leipzig, wo er schon nach einem halben Jahr in neue Sphären aufgestiegen ist. Der Taktiker gilt als kommender Trainersuperstar, sein Weg geht weiter steil nach oben.

Dabei schienen die Leipziger Fussballschule und der Nagelsmann-Fussball zunächst wenig kompatibel. Mit Hoffenheim liess er zwar ebenfalls offensiv spielen, setzte dabei aber auf viel Ballbesitz und auf eine Verspieltheit, die oft in einer mangelhaften Chancenverwertung mündete. Leipzigs Fussball dagegen zeichnete sich seit Jahren durch Umschaltmomente, vertikale Zuspiele, hohes Pressing und dem schnellen Zug zum Tor aus. Den Ball aber, den wollten die Leipziger lieber nicht. Wer vor der Saison annahm, Nagelsmann könne diese unterschiedlichen Ausrichtungen schwer miteinander vereinen, sah sich rasch eines Besseren belehrt. Anfänglich zeigten sich zwar Schwierigkeiten und Nagelsmann musste von seinem geliebten 3-5-2 auf ein 4-4-2 abweichen, doch rasch schaffte er es, seine Vorstellungen ins Leipziger Spiel zu bringen. Inzwischen ist es varianten­reicher und schwerer auszurechnen.