Vor dem NHL-Restart: Das grosse Rating der verbliebenen Schweizer und das Leben in der Blase

So wirklich zufrieden kann er nicht sein. Die Hoffnung war gross, dass es nach dem aufregenden Playoff 2019 ähnlich weitergehen würde. Aber Niederreiter hatte vor der Pause enttäuschende Monate zu verkraften. Die Saison begann er an der Seite der Stars ­Teravainen und Aho, doch plötzlich schoss er keine Tore mehr. Nun findet er sich in der 3. Linie wieder. ­Gelingt ihm der Turnaround?

Um seine Leistungen zu beschreiben, genügt ein Wort: grossartig. Captain Josi trägt ­seine Predators, ohne ihn wären sie nicht einmal in der Nähe der Playoffs. Es ist darum auch ­keine Überraschung, dass Josi einer von drei Kandidaten ist bei der Wahl zum besten Verteidiger der Liga. Ist vielleicht auf dem Höhepunkt der Karriere angelangt – oder wird er noch besser?

Für ihn kam die Corona-Pause zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Er hatte die besten und konstantesten Wochen seiner Karriere hinter sich, war einer der stärksten Spieler der ganzen NHL. Man hatte das Gefühl, er skore nach Belieben. Nun stellt sich die Frage: Kann er diese Form in die Playoffs retten?

Konnte sich etwas entgegen den Erwartungen bereits in seinem ersten Jahr im Team festbeissen.

Im Frühjahr aus Florida gekommen, aber auch am neuen Ort glücklos. Eine Enttäuschung.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Re-Start

Ab dem 1. August spielen 24 Teams unter Ausschluss der Zuschauer um den Stanley Cup. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum anstehenden Wiederbeginn.

Ist je so spät NHL-Hockey gespielt worden?

Nein. Die Playoffs werden spätestens am 4. Oktober zu Ende sein. So spät wie noch nie. In normalen Zeiten beginnt die neue Saison Anfang Oktober. Der Start zur Saison 2020/21 ist für den 1. Dezember geplant. Das bedeutet, dass Pius Suter erst im November ins NHL-Trainingscamp einrücken muss. Ob er vorher noch für die ZSC Lions spielen darf, ist noch offen.

Gibt es einen Heimvorteil?

Gibt es Stimmung in den Stadien?

Ja, zumindest theoretisch. Zwar sind es «Geisterspiele» ohne Zuschauer (bis auf ein paar spezielle Gäste). Aber alle Teams dürfen vor einer Partie ihre Pre-Game-Show und bei den Toren ihren Goal-Song laufen lassen. Es wird also tönen wie zu Hause. Zudem wird die TV-Abdeckung ausgebaut. Jedes Spiel wird von 32 Kameras abgedeckt statt wie üblich nur von 20.

Leben die Spieler wie auf einem anderen Planeten?

Ja. Die Spieler und Betreuer werden in Toronto und Edmonton in einer «Bubble» («Blase») eingesperrt. Pro Club sind 52 Personen zugelassen. 220 Sicherheitsleute garantieren, dass in den ersten 14 Tagen niemand die «Bubbles» verlässt. Sie umfassen die in Stadionnähe gelegenen Hotels, die Stadien, die Trainingszentren, je 14 Restaurants, Pubs, Cafés und Zerstreuungsmöglichkeiten wie Tennisplätze und Fitnesscenter. Nach 14 Tagen sind Teamausflüge erlaubt. Verwandtenbesuche sind ab den Conference-Finals vorgesehen.

Wird die Übung bei positiven Tests abgebrochen?

Nein. Alle Personen, die sich in der «Bubble» aufhalten, werden täglich getestet. Bei positiven Fällen muss nicht das ganze Team in Quarantäne. Nur der betroffene Spieler wird isoliert. In der ersten Woche wurden bei 2618 Tests zwei Fälle registriert. Spieler, die sich dem Risiko nicht aussetzen wollen, müssen die Playoffs nicht bestreiten und haben dadurch keine Lohneinbusse. Sven Bärtschi (Vancouver) verzichtet auf die Playoffs.