Nein, nachtragend ist Matteo Tosetti nicht. Selbst wenn es damals ein grosser Schock für ihn war, als die Young Boys ihn aussortierten. «Am selben Tag wie Ezgjan Alioski wurde auch ich rasiert. Wir wurden ins Büro zitiert und man sagte uns: Es reicht nicht, ihr müsst zurück in die U21.» So erzählt es Tosetti ein paar Jahre später ohne jegliche Bitterkeit.

Nach YB suchte er sein Glück in Wohlen und Lugano, aber richtig aufgeblüht und durchgestartet ist er erst, als er vor anderthalb Jahren zum FC Thun kam. Heute ist er sogar der beste Passgeber der Super League.

Und Alioski, notabene, hat sich in der vergangenen Saison zum vielleicht besten Spieler der Liga entwickelt und den Sprung zu Leeds United geschafft. «Wir waren halt nicht die Spielertypen, auf die Trainer Christian Gross stand», sagt Tosetti. «Dann ist es schwierig.»

Es ist Freitagmorgen und das Training im kalten Regen zu Ende. Zwei Tage vor dem Showdown mit YB haben die Thuner in ihrer Stockhorn-Arena konzentriert gearbeitet. «Man spürt natürlich, dass ein Derby bevorsteht und es kein Spiel wie jedes andere ist», sagt Tosetti. Für ihn schon gar nicht.

«Ich versuche in jeder Partie gegen YB zu zeigen, dass es ein Fehler war, mich fortzuschicken», sagt der 26-Jährige. Aber wütend auf die Berner ist er nicht. «Der Fehler lag auch bei mir. Ich war, ehrlich gesagt, gar noch nicht bereit für einen solch grossen Klub», gibt Tosetti zu.

Noch viele Kontakte nach Bern

Weil er in jener Zeit bei YB im Rahmen der Berufsmatur auch noch auf der Geschäftsstelle im Stade de Suisse gearbeitet hat, bestehen noch immer viele Kontakte nach Bern. Ob er sich gar wünscht, dass YB Meister wird? Tosetti sagt: «Der Bessere soll den Titel holen. Aber YB scheint mir im Moment etwas stärker zu sein.»

Bei aller Sympathie für seinen Ex-Klub ist aber sonnenklar, dass Tosetti mit seinen Thunern die Young Boys am Sonntag zum dritten Mal in dieser Saison schlagen will. «Wir wissen, dass wir es draufhaben», sagt der Flügel, verrät aber nicht, ob der Aussenseiter auch dieses Mal etwas ausgebrütet hat, um die Berner zu überraschen.

Wie beim 4:0 im August im Stade de Suisse, als die Thuner mit Tosetti in der Hauptrolle in Perfektion eine Cornervariante zelebrierten, die YB eine Woche zuvor selber erfolgreich präsentiert hatte. «Wir haben sie aber nicht kopiert», beteuert Tosetti.

Er erzählt, dass er immer wieder das Internet und Youtube durchforste auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um die Gegner bei Standardsituationen zu überraschen. «Ich sah die besagte Variante bei Empoli und staunte nicht schlecht, als YB sie praktizierte. Aber noch mehr staunte dann wohl YB, als wir sie in der nächsten Runde ebenfalls anwandten», sagt Tosetti lachend.

Er selber hat sich mittlerweile zu einem echten Spezialisten für ruhende Bälle entwickelt und überhaupt zu einem grossen Passeur. In der vergangenen Saison ist er hinter Yoric Ravet mit 15 Assists der zweitbeste der Super League gewesen, und in der aktuellen Spielzeit liegt er mit 11 Torvorbereitungen vor Elyounoussi, Campo und Mariani ganz an der Spitze.

«Im Fussball ist es nützlich egoistisch zu sein»

«Das ist mein Charakter. Auch sonst im Leben. Ich versuche immer, anderen zu helfen», sagt Tosetti. «Aber im Fussball ist es manchmal nützlich, etwas egoistisch zu sein. Ich muss torhungriger werden und mehr in den Strafraum gehen.»

In Losone aufgewachsen, hat Tosetti für Locarno gespielt und ist dann 2009 mit der Schweizer U17 in Nigeria Weltmeister geworden. Zwar hat er nur 19 Minuten im Halbfinal gegen Kolumbien mitgewirkt, doch unvergessen bleibt ihm, wie die kleinen Schweizer das grosse Brasilien mit Neymar und Coutinho bezwungen haben. «Das hilft mir heute noch. Ich weiss, dass das kleine Thun jeden Grossen schlagen kann», sagt Tosetti.

Der Tessiner fühlt sich im Berner Oberland vögeliwohl. Seit seine Freundin zu ihm gezogen ist, gar noch wohler. «Und am 26. Juni werde ich Vater. Das motiviert mich auf dem Rasen gleich noch einmal», sagt Tosetti, dessen Eltern zu jedem Spiel aus der Südschweiz anreisen. Der FC Thun hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert.

«Dieses Vertrauen und diese Einschätzung machen mich stark», sagt Tosetti. Und es nährt seine Hoffnung, es könnte eines Tages vielleicht doch noch etwas werden mit einem Engagement in der italienischen Serie A. «Als Tessiner und Milan-Fan träume ich davon.»