Sie endete nicht so, wie er es sich erhofft hatte, die Tennissaison 2017. Auch nicht so, wie es alle erwartet hatten in dem Jahr, das für ihn begonnen hatte wie im Märchen, mit dem Sieg bei den Australian Open nach halbjähriger Pause.

Und auch nicht so, wie es das Drehbuch vorgesehen hatte. Die Halbfinal-Niederlage bei den World Tour Finals gegen den Belgier David Goffin ist ein Wermutstropfen in einer erfolgreichen Saison, seiner vielleicht besten überhaupt.

Federer als Inbegriff des Titel-Gewinners

Roger Federer gewann sieben Turniere, erstmals seit viereinhalb Jahren einen Grand-Slam-Pokal, und er erfüllte sich den lange gehegten Traum vom achten Wimbledon-Titel. Das alles war schon einmal Gewohnheit, von 2004 bis 2007, als er in der Blüte seiner Karriere stand.

Zwar gehörte Federer seither immer noch zur Weltspitze, doch er war eben nur noch Teil davon. Diesmal ist alles anders. Weil vor zwölf Monaten kaum einer, auch er selbst nicht, ein Jahr wie dieses für möglich gehalten hätte.

Gefasst sei er, wenn auch enttäuscht, sagte Federer am Samstag nach dem abrupten Ende und erinnerte daran, wie unerwartet erfreulich das Jahr für ihn verlaufen sei. Die letzten Monate haben für viele Geschichten gesorgt. Über ihnen allen steht jene der Rückkehr Federers.

Doch viel wichtiger als die Siege sind ihm die unvergesslichen Momente, die er Menschen auf der ganzen Welt beschert.

Loslösung vom Bild des verbissenen Rekordjägers

Dass er das Jahr nicht als Nummer 1 der Welt beendet, obwohl er Nadal in vier Duellen vier Mal besiegt hat und auch ein Turnier mehr gewann, ist lamentabel, im Kern aber unbedeutend. Viel mehr gewinnt dadurch die erstaunlichste Entwicklung an Gewicht: Federer gelang die Loslösung vom Fremd- und Selbstbild des getriebenen, verbissenen und sturen Rekordjägers.