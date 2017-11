Geboten von Amateuren, die allesamt einem normalen Job nachgehen, für die der Fussball ein Hobby und ein Zusatzverdienst ist. So steht denn auch kein einziger Akteur auf dem Platz, der in Trainer Michael O’Neills Nordirland-Aufgebot gegen die Schweiz figuriert. In diesem befindet sich mit dem 40-jährigen Goalie Roy Carroll von Meister und Rekordchampion FC Linfield lediglich einer, der in Nordirlands Liga engagiert ist.

Diese wird von zwölf Mannschaften bestritten, die zuerst eine Dreifachrunde austragen. Danach spielen die ersten sechs mit vollem Punktekonto um den Titel, die letzten sechs gegen den Abstieg. Es ist ein Format, das zuletzt im Rahmen der Modusdiskussionen auch in der Swiss Football League überprüft, aber abgelehnt worden ist.

Nicht nur hoch und weit

Das Spielniveau in Lurgan ist auch technisch ganz ansprechend. Es gibt nicht nur Kick and Rush. Bloss die Torhüter scheinen nicht zu wissen, dass sie den Ball auch auswerfen dürfen. Sie hauen die Kugel immer möglichst weit weg. Früh gehen die Gäste aus Coleraine in Führung, und weil Glenavon nach einem Platzverweis wegen einer Notbremse schon nach einer Viertelstunde in Unterzahl spielt, scheint das Heimteam früh auf der Verliererstrasse zu sein.

Doch die Platzherren halten dagegen, wollen etwas zeigen, wenn schon mal so viele Leute da sind. Sie gleichen aus, geraten kurz nach der Pause jedoch erneut in Rückstand. Hamiltons Mannschaft wirft alles nach vorne, und weil der Goalie der Gäste einen seiner Stürmer über den Haufen rennt, kann Glenavon ausgleichen.

Die Spieler beider Teams rennen sich die Lunge aus dem Leib, doch es bleibt beim 2:2, und am Ende eines Nachmittags, als der Mourneview Park längst im Dunkeln liegt, sagt Hamilton: «Es ist ungewöhnlich, was meine Boys heute geleistet haben.