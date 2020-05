(mwa) «Die Lauberhornrennen sind für die nächsten Jahre gesichert», sagte Bundesrätin Viola Amherd am Donnerstagabend in Bern. An der Medienkonferenz nahmen auch Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann und der Chef der Lauberhornrennen, Urs Näpflin, teil.

Wie die Vereinbarung aussieht, die die Parteien getroffen haben, wurde nicht bekannt gegeben. Der Kanton Bern wird sich finanziell ebenfalls beteiligen, wie Regierungsrat Christoph Ammann sagte.

Update folgt...