Nachdem die Männer am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen in zwei Rennen um den Sieg fuhren, waren nun die Frauen an der Reihe. Heute Samstag stand die Abfahrt auf dem Plan. Das Rennen für sich entscheiden konnte die Deutsche Viktoria Rebensburg. Beste Schweizern wurde Corinne Suter auf dem 5. Rang.