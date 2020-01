Vier Figuren für drei Medaillen: Wer hievt sein Land auf Europas Handball-Thron?

Die Europameisterschaften leben in diesem Jahr auch von Überraschungsteams wie Ungarn und Portugal. Letztere spielen morgen um den fünften Platz gegen Deutschland. Es wird in jedem Fall die beste Klassierung einer portugiesischen Handballnationalmannschaft an einer EM-Endrunde sein. Und das, nachdem sich das Team erstmals nach 2006 wieder für die Kontinentalmeisterschaften qualifiziert hat.

Die Halbfinals:

Zwölf. Zehn. Fünf. Sieben. Acht. Neun. So viele Tore erzielte der Norweger in den bisherigen Spielen. Zuletzt wurde er gar geschont, ist trotzdem Torschützenleader. Bei Norwegen läuft offensiv alles über den erst 24-Jährigen. Er verbucht zudem sieben Assists pro Spiel. Bis 2016 war das Land nie in einem Halbfinal, nun viermal in den letzten fünf Jahren. Der MVP-Titel führt diesmal über Rückraumspieler von Paris. Und auch der EM-Titel?

Domagoj Duvnjak, 31, Kroatien