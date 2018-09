Natürlich wollte José Mourinho die Szene nicht genau gesehen haben. «Ich kann mich nicht dazu äussern», sagte der Trainer von Manchester United. Angesprochen war die Aktion von Kevin Mbabu, die Schiedsrichter Deniz Aytekin mit einem Penalty gegen die Berner geahndet hatte. Luke Shaw hatte dem YB-Rechtsverteidiger den Ball aus drei Metern Entfernung scharf gegen den angelegten Arm geschossen. Wäre ein solcher Penalty gegen sein Team gepfiffen worden, hätte Mourinho garantiert alles ganz genau beobachtet und den Schiri zur Schnecke gemacht.

YB-Trainer Gerardo Seoane gab sich indes zurückhaltend. Er wollte wohl nicht als schlechter Verlierer dastehen. «Ich war überrascht, als der Schiedsrichter pfiff. Das war ein ziemlich harter Entscheid», sagte er nur.

Nein, kein harter, sondern ein falscher Entscheid. Leider einer von der Sorte, wie sie heute viel zu oft vorkommen. Offenbar haben zu viele Schiedsrichter selber nie Fussball gespielt. Sonst wüssten sie, dass es unmöglich ist, einem aus kürzester Distanz hart getretenen Ball auszuweichen. Auf dem Schulhof jedenfalls gab es in solchen Situationen nie Diskussionen. «Angeschossen! Kein Hands, kein Penalty!», lautete die damals von allen akzeptierte Regelauslegung. Frei nach dem gesunden Menschenverstand.

Arger Dämpfer für die YB-Fans

In Bern aber versetzten Aytekins Entscheid und der von Pogba souverän verwandelte Penalty der Stimmung einen argen Dämpfer. Es wäre natürlich übertrieben zu behaupten, der Referee habe die Partie entschieden. Aber massgeblich beeinflusst halt schon. Übrigens: Der Deutsche hatte bereits 2014 den FC Basel auf die Palme getrieben, als er Geoffroy Serey Die in Sofia gegen Ludogorez Rasgrad nach 20 Minuten völlig unangemessen vom Platz gestellt hatte und die Schweizer danach 0:1 verloren. Aytekin war auch jener Mann, der mit seinen Fehlentscheiden 2017 entscheidend mitgeholfen hatte, dass der FC Barcelona gegen PSG das Wunder schaffte, mit einem 6:1-Heimsieg das 0:4 von Paris zu korrigieren.

Es war am Ende eines Abends, den ein frech aufspielendes YB mit einer starken ersten halben Stunde vielversprechend lanciert hatte, bemerkenswert, wie die Berner es vermieden, den Schiedsrichter zu thematisieren. «Wir waren nicht effizient genug», sagte Seoane. «Und dann liess der Gegner eben seine Klasse aufblitzen. Aber wir lernen in jedem Spiel dazu. Wir müssen unsere Tormöglichkeiten nützen, aber das hat auch mit Technik unter Druck zu tun.» Und sie hätten erlebt, wie schwierig es bei dieser Intensität sei, defensiv die Konzentration über 90 Minuten hochzuhalten. «Dieses 0:3 zeigt, dass wir noch einiges besser machen müssen», sagte Seoane.

YB wie der FCZ und GC

Zu Hause mit drei Toren Differenz verloren hatten bei ihren Champions-League-Debüts auch der FCZ, als es 2009 im Letzigrund gegen Real Madrid ein 2:5 absetzte, und 16 Jahre zuvor GC beim 0:3 im Hardturm gegen Ferencvaros Budapest. Auch der FC Thun verlor 2005 bei seiner Königsklassenpremiere. Allerdings auswärts und beim FC Arsenal ziemlich ehrenvoll und knapp mit 1:2. Der FC Basel bleibt somit der einzige Schweizer Klub, der einst mit Pauken und Trompeten in die Champions League eingezogen ist: 2002 hatte er im neuen St. Jakob-Park Spartak Moskau 2:0 besiegt.

Innenverteidiger Steve von Bergen sagte: «Fussball kann manchmal hart sein. Wir haben in der ersten Halbzeit fast alles richtig gemacht und liegen in der Pause dennoch 0:2 zurück.» Goalie David von Ballmoos sagte: «Es ist brutal. Ich kassiere drei Tore und kann mich kein einziges Mal auszeichnen.» Stimmt, gegen die beiden Treffer von Pogba und das 0:3 von Martial war der Emmentaler chancenlos. Ganze fünf Bälle kamen insgesamt auf sein Gehäuse.

Von Bergen, ganz Captain, forderte sein Team auf, aus den Fehlern zu lernen und sofort wieder aufzustehen: «Wir haben in der Champions League noch fünf Chancen, es besser zu machen.» Die nächste schon in knapp zwei Wochen am 2. Oktober. Doch selbst wenn bei Juventus Ronaldo gesperrt fehlen wird, scheinen die Chancen gering, in Turin einen Coup zu landen.

Der FCB noch immer ein Titelkandidat

Doch halt! Wie war das vor neun Jahren schon wieder mit dem FCZ nach der Klatsche gegen Real? Auch er hatte im zweiten Spiel nach Italien reisen müssen und dort, im GiuseppeMeazza-Stadion, das Wunder geschafft, die grosse AC Milan mit Seedorf, Pirlo und Inzaghi durch ein Absatztor von Hannu Tihinen zu besiegen.

Von solchen Ausblicken will YB allerdings noch nichts wissen. Am Sonntag kommt in der Super League der FC Basel zum Spitzenspiel nach Bern. Bereits sind mehr als 26 000 Tickets verkauft. «Der Fokus liegt ab sofort ganz auf dieser Partie. Der FCB ist noch immer ein Titelkandidat», sagte Seoane.