Es sind wahrlich keine schönen Bilder, die Benoît Paire am Donnerstag in die Aussenwelt schickt. Sein bescheidenes Hotelzimmer ist vermüllt, überall liegen Essensresten und schmutzige Wäsche. Dann misst der 31-Jährige seine Temperatur: 36,7 Grad. «Kein Fieber», hält der Franzose lapidar fest. «Es ist verrückt, dort drüben ist das Turnier, und ich darf nicht hingehen.» Am Samstag war der Tennis-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seither befindet er sich in einem Hotel auf Long Island in Isolation. Am Donnerstag erreichte er die Halbzeit, fünf weitere Tagen muss er ohne Kontakt zur Aussenwelt ausharren. Viel Zeit, um nachzudenken. Und viel Zeit, zu lesen, was über ihn geschrieben wird.

Es ging nicht lange, da platzte ihm der Kragen. Paire nannte es eine «Fake Bubble». Er zögere noch, zu erzählen, was bei den US Open in New York derzeit wirklich passiere. Etwas kryptisch vielleicht, aber immer noch unmissverständlich. Wie es das Protokoll vorsieht, wurde Paire von der Teilnahme ausgeschlossen. Elf weitere Spieler, die mit dem Bonvivant in engem Kontakt gestanden sein sollen, wurden in Quarantäne versetzt, oder wie es der Veranstalter nennt: eine «Blase in der Blase». Davon betroffen sind unter anderem Paires Landsleute Gregoire Barrere und Kristina Mladenovic. Sie wurden zwar vom Turnier nicht ausgeschlossen, müssen aber nach dem Ausscheiden bei den US Open in New York bleiben.



Privatfahrer und Bodyguards

Kein Problem für den 26-jährigen Barrere, der in seiner Karriere etwas mehr als eine Million Dollar Preisgeld erspielt hat und derzeit auf Position 93 der Weltrangliste geführt wird. Er habe am Sonntagabend trainieren können, und seit er unter «Hausarrest» steht, fühle er sich wie ein König. «Ich habe das Gefühl, Roger Federer zu sein. Ich habe mein eigenes Auto, meine Sicherheitsleute, die mich zum Training begleiten, und ich wurde in eine Suite einquartiert», erklärt er gegenüber der Sportzeitung «L'Equipe» die paradoxe Situation, in der er steckt. Abgesehen davon, dass er nicht nach draussen dürfe, fühle er sich wie ein Spitzenspieler. Und nicht wie einer, der in der zweiten Runde sang- und klanglos ausgeschieden ist. Er sagt: «Ich bin froh, dass ich spielen durfte und heule nicht rum.»