Durchforstet man die Startliste des grössten Eintagesrennens der Schweiz, des Grossen Preises des Kantons Aargau, dann bleibt das Auge des Betrachters spätestens bei der Nummer 145 hängen: Der Name Nino Schurter steht dort. Nino Schurter? Der siebenfache Mountainbike-Weltmeister und Olympiasieger bei einem Strassenrennen? Ja, das ist eine Rarität. Aber keine Premiere.

Der Bündner wird heute Donnerstag zum dritten Mal nach 2014 und 2016 im Norden des Kantons Aargau am Start stehen. Aber wieso ausgerechnet wieder in diesem Jahr? «Es passt für mich vom Timing her sehr gut in meine Planung. Ich habe eine einmonatige Pause im Mountainbike-Weltcup. Da ist dieses Rennen ein guter Belastungstest. Ausserdem macht es Spass, mal eine andere Challenge in Angriff zu nehmen», erklärt der 33-Jährige.

Auf dem klassischen Rennrad heimisch

Als die Anfrage kam, ob er Lust habe, mit der Schweizer Nationalauswahl (wie schon 2016) in Leuggern an den Start zu gehen, sagte er spontan zu. Schurter betont aber auch, dass die Bäume für ihn, den Mountainbike-Spezialisten, im Feld der Radprofis natürlich nicht in den Himmel wachsen werden. «Es sind wirklich zwei verschiedene Sportarten. Aber ich werde mich sicher nicht verstecken und auch mal etwas probieren, wenn sich die Gelegenheit bietet.» So wie vor drei Jahren, als Schurter lange Zeit zu einer Fluchtgruppe gehörte, die erst wenige Kilometer vor dem Ziel wieder gestellt wurde.