Unsere Kinder bewegen sich immer weniger – deshalb braucht es in den Schulen eine tägliche Sportstunde

Welchen Stellenwert der Sport in vielen Schulen geniesst, hat sich in der Coronakrise gezeigt: einen viel zu geringen. Auf die Besonderheiten des Sportunterrichts wurde in Schutzkonzepten keine Rücksicht genommen, beklagt der Dachverband der Schweizer Sportlehrer. Sie fühlen sich im Stich gelassen.

Welche Gefahren die Tendenz birgt, dass der Sport in den Lehrplänen immer mehr zum Aussenseiter wird, zeigt die Entwicklung der letzten Jahre. Befeuert durch die Digitalisierung bewegen sich 9 von 10 Kindern nicht einmal eine Stunde im Tag moderat. Jeder Fünfte unter 18-Jährige ist übergewichtig. Mit fatalen Folgen für die Zukunft der Kinder.

Treiben Kinder keinen Sport, hat das gravierende Folgen. Ihnen fehlt nicht nur ein zusätzliches soziales Netz, sondern sie leiden später auch öfter an gesundheitlichen Problemen, aus denen Nachteile auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Deshalb gilt es, Kinder möglichst früh für Sport zu begeistern.