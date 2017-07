Die Schweiz gewinnt das Spiel um Platz 3 im polnischen Breslau gegen die grosse Eishockey- und Inlinehockey-Nation Kanada mit 4:3. Die Schweizer konnten bereits in der 1. Spielminute durch den Fribourg-Gottéron-Profi Daniel Steiner, der im Sommer für Zug-Freiamt spielt, in Führung gehen. In der 13. Minute erzielte dieser bereits sein zweites Tor. Nur vier Minuten später konnten die Kanadier den Anschlusstreffer erzielen, bevor Stefan Tschannen (Winter: SC Langenthal, Sommer: Zug-Freiamt) den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte.