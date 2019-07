Tommy Haas, Sie sind einer von nur drei Spielern, die Roger Federer auf Rasen zwei Mal besiegt haben. Und 2017 in Stuttgart gewannen Sie gegen Federer ihr letztes Spiel als Profi. Was ist das für ein Gefühl? Es ist ein schöner Zufall. Ich wäre ja auch sein erster Gegner gewesen, als er 1998 in Gstaad sein erstes ATP-Turnier spielte. Aber ich war am Tag vor dem Match erkrankt und musste mich die ganze Nacht übergeben. Rückblickend ist es schade, dass ich nicht antreten konnte. Dass ich dann fast zwanzig Jahre später meinen letzten Sieg gegen ihn feiern konnte, ist unglaublich. An diesem Tag passte nochmals alles zusammen. Einen Tag vorher kam meine Tochter an, die ich länger nicht mehr gesehen hatte. Diese Erinnerung kann mir keiner nehmen.

Inzwischen sind Sie und Federer Freunde geworden. Wie kam es dazu? Wir lernten uns besser kennen, weil Rogers Manager Tony Godsick früher auch mein Manager gewesen ist. Dann haben sich unsere Frauen sehr gut verstanden und nun sind wir beide Familienväter. Die Kinder verstehen sich gut, wir unternehmen ab und zu etwas. Es gab immer mehr Gründe, sich zu treffen, die Freundschaft wurde enger. Was schätzen Sie an Federer als Mensch? Roger ist eigentlich immer gut drauf. Man erwischt ihn nie in einem Moment, in dem er schlecht gelaunt ist. Zudem ist er sehr ausgeglichen. Generell ist er einfach ein phänomenaler Typ. Da kann man nur den Hut ziehen. Viele könnten sich davon eine Scheibe abschneiden. Sie kennen das aus eigener Erfahrung, wie es ist, dauernd im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. Wie geht man damit um? Bei Roger ist das noch einmal eine andere Dimension. Er ist ein Weltstar, einer der grössten Sportler, die es auf diesem Planeten gibt. Für ihn ist es nicht immer so einfach. Die Zeiten, in denen er einfach entspannt zum Nachtessen in die Stadt gehen konnte, sind vorbei. Dennoch ist er völlig normal geblieben. Ein Schweizer Junge, der das einfach so hinnimmt und keine Allüren hat. Wie er damit umgeht, ist schon bewundernswert.

Zur Person: Tommy Haas Tommy Haas war 2002 die Weltnummer zwei. Er gewann 15 Titel, bei Grand-Slam-Turnieren erreichte er vier Mal die Halbfinals. 2000 gewann er bei den Olympischen Spielen in Sydney Silber im Einzel, nachdem er in den Halbfinals Roger Federer bezwungen hatte. 2017 trat er zurück. Haas lebt seit Jahren in Los Angeles und hat neben dem deutschen auch den amerikanischen Pass. Mit der Schauspielerin Sara Foster hat er zwei Töchter. Seit 2017 ist Haas Turnierdirektor von Indian Wells. In Wimbledon bestreitet der 41-Jährige das Einladungs-Doppel.

Federer wird im August 38 Jahre alt. Hätten Sie es für möglich gehalten, dass er in diesem Alter noch auf diesem Niveau spielt? Wenn Sie mich das vor zehn Jahren gefragt hätten, wahrscheinlich nicht. Aber wenn man ihn die letzten Jahre verfolgt hat, überrascht es mich nicht. Roger macht alles richtig. Der Körper hält, er ist mental in guter Verfassung. Er liebt dieses Leben, die Reisen und diese Momente. Das ist schon sehr bewundernswert. Roger ist ein Phänomen. Sie selber hatten oft mit Verletzungen zu kämpfen, mussten sich neun Mal operieren lassen. Kommt da nie Neid auf? Ich bin kein Neider. Es bringt nichts, zu viel darüber nachzudenken, was hätte sein können. Klar, hätte ich die eine oder andere Verletzung weniger gehabt, hätte ich die Chance gehabt, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, davon träumt man als Bub. Aber es hat nicht gereicht, und damit kann ich gut leben. Ich bin mit meiner Karriere sehr zufrieden. Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic kamen problemlos in die Viertelfinals. Überrascht Sie das? Überhaupt nicht. Es sieht ganz danach aus, als dass wir wieder einen schönen Halbfinal zwischen Roger und Rafa erleben. Das will die Tennis-Welt, das will die Sport-Welt sehen. Und ich denke auch, dass Djokovic dann im Final auf einen der beiden wartet. Es spricht nichts dagegen.