Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein NHL-Spieler schon einen Tag nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft aus den NHL-Playoffs im Flugzeug Richtung Europa sitzt. Doch die San Jose Sharks und deren GM Doug Wilson erwiesen sich im Zusammenhang mit der WM-Freigabe für ihren Flügelstürmer Timo Meier als unglaublich unkompliziert. "Sie verhalten sich diesbezüglich wirklich vorbildlich", schwärmt auch der Schweizer Nationalmannschafts-Direktor Raeto Raffainer, der auch schon im Zusammenhang mit der Freigabe von Noah Rod, der trotz laufenden Playoffs in der NHL und der AHL, wo er bei den San Jose Barracudas im Kader stand, grünes Licht für den WM-Trip erhielt, sehr gute Erfahrungen mit der Sharks-Organisation gemacht hätte. "Sie überlegen sich immer, was das Beste für den Spieler ist."

Schon am Morgen nach dem Out gegen die Vegas Golden Knights hatte Timo Meier sein Austrittsgespräch und konnte so bereits am Montagabend kalifornischer Zeit seinen Flug nach Kopenhagen antreten. Mit ihm zusammen übrigens auch die beiden Dänen im Team der Sharks, Mikkel Bödker und Jannik Hansen. Schon am Dienstagvormittag landete das San-Jose-Trio in Kopenhagen. Timo Meier wäre nach eigener Aussage, trotz der hektischen letzten Stunden, bereit gewesen, schon am Abend gegen die Tschechen zu spielen. Doch der Schweizer Trainer-Staff entschied, dem 21-Jährigen noch eine Verschnaufpause zu gewähren.

So durfte er sich das Spiel in aller Ruhe von der Tribüne aus ansehen. Heute Nachmittag (16.15 Uhr) im Duell gegen Weissrussland wird der Appenzeller mit Sicherheit auflaufen. Die Wasserverdrängung des kräftigen Flügels, der in der eben für ihn zu Ende gegangenen NHL-Saison in 91 Spielen 23 Tore erzielte, können die Schweizer auf jeden Fall gut gebrauchen. Nach Meiers Ankunft reiste dafür gestern ZSC-Lions-Verteidiger Dave Sutter, der bisher nicht gemeldet war, in Richtung Heimat ab.

Das sagt Timo Meier zu seinem fliegenden Wechsel aus Kalifornien nach Kopenhagen: