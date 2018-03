Zverev, die Nummer 1 der Unter-21-Jährigen, schuf die entscheidende Differenz zum 7:6 (7:4), 6:2-Erfolg im Tiebreak des ersten Satzes, das er nach 0:3-Rückstand für sich entschied. Im zweiten Durchgang sorgte der Weltranglisten-Fünfte mit zwei Breaks für klare Verhältnisse.

Im Final des mit knapp acht Millionen Dollar dotieren Turniers trifft Zverev am Sonntag auf John Isner (ATP 17). Der in Florida wohnhafte Amerikaner hat im Halbfinal die Siegesserie von Juan Martin Del Potro gestoppt und peilt im vierten Anlauf seinen ersten Masters-1000-Titel an.

Zverev könnte mit einem Sieg in der Weltrangliste auf den 3. Platz vorrücken, Isner wird ungeachtet des Ausgangs nach vier Jahren in die Top 10 zurückkehren.