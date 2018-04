Die 28-jährige Aargauerin gewann in Lugano den Viertelfinal gegen die Deutsche Tamara Korpatsch (WTA 176) 6:4, 6:3. Die Weltnummer 119 hatte sich zuletzt Anfang März in Acapulco in die Runde der letzten vier gespielt.

Im Halbfinal trifft sie am Samstag am späteren Nachmittag auf die Weissrussin Arina Sabalenka.