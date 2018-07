Seit 2011 arbeitet der Walliser Yannick Fattebert (34) mit Stan Wawrinka (33) zusammen. Vor einem halben Jahr hat er den Schweden Magnus Norman als Haupttrainer abgelöst.

Yannick Fattebert, was bedeutet Stan Wawrinkas Sieg gegen Grigor Dimitrov für seine Karriere?

Yannick Fattebert: Das war ein grosser Tag! Damit rücken die Zweifel etwas in den Hintergrund. Wir wissen jetzt: Stan kann gegen die Besten bestehen, wir wissen aber auch, dass es schon im nächsten Spiel einen Rückschlag geben kann.

Auf Rasen hat er zum ersten Mal einen Top-Ten-Sieger besiegt. Was ist für Wawrinka noch möglich?

Schwierig zu sagen. Kann er noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen? Schafft er es in die Top 50? Wir wissen es nicht. Was wir wissen: Er kann wieder ein sehr gutes Niveau erreichen. Wenn man sieht, was er alles durchgemacht hat, dann fühle ich einen grossen Stolz. Für ihn ist das genial. Und für mich ist es eine riesige Erleichterung.

Sie sind nun sein Haupttrainer, was ändert das für Sie persönlich?

Weil Stan mit Magnus Norman so viel Erfolg hatte, spüre ich einen gewissen Druck. Das Schöne an Stan ist, dass er sehr loyal ist und nicht alles in Frage stellt, wenn er einmal verliert. Stan erwartet, dass ich ihm meine Meinung sage, sonst helfe ich ihm nicht. Ich trage jetzt eine grosse Verantwortung.