Nachdem Mertens beim Stand von 6:5 und Aufschlag Wozniacki Satzbälle vergeben hatte, entschied die Dänin das Tiebreak klar für sich und zog zum ersten Mal in Melbourne in den Final ein. Für die Nummer 2 der Welt ist es der dritte Grand-Slam-Final der Karriere, die beiden Endspiele am US Open 2009 und 2014 hat sie verloren.

In der 2. Runde gegen die Kroatin Jana Fett hatte Wozniacki im dritten Satz 1:5 zurückgelegen und Matchbälle abwehren müssen, ehe sie doch noch 7:5 siegte. Seither gab sie nur noch einen Satz ab.

Im Final trifft Wozniacki auf die Siegerin der Partie zwischen der Rumänin Simona Halep (WTA 1) und Angelique Kerber (WTA 16).