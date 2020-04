Wimbledon-Turnier fällt in diesem Jahr aus

Wie bereits seit einigen Tagen vermutet, entschieden die Organisatoren von Wimbledon auf die diesjährige Austragung zu verzichten. Eine Durchführung zum geplanten Zeitpunkt mit Beginn am 29. Juni war aufgrund der Corona-Krise unrealistisch. Eine Verschiebung in den August wurde geprüft, aber schliesslich verworfen. Ob dannzumal ein normaler Betrieb möglich wäre, kann niemand voraussagen.

Obwohl sich durch die Verschiebung der Olympischen Spiele ein neues Zeitfenster für Wimbledon aufgetan hatte, blieben die Möglichkeiten des Rasenturniers beschränkt. Bereits im September wäre wegen der geringen Sonneneinstrahlung die Unterlage zu feucht und rutschig, um auf höchstem Niveau Tennis zu spielen. Nur die beiden grössten Plätze verfügen über ein schliessbares Dach.

Zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg findet ein Grand-Slam-Turnier nicht statt. In der Vergangenheit wurden heikle Momente unbeschadet überstanden. Zuletzt musste das Australian Open in diesem Januar wegen der Buschbrände um die Durchführung bangen. Wimbledon, das älteste der vier Major-Turnier, erlebte 1973 seine bislang bitterste Stunde in der Open Era, als eine Mehrheit der Topspieler das Turnier boykottierten, um gegen den Internationalen Verband zu protestieren.

Im Zuge der Absage von Wimbledon gaben ITF, ATP und WTA bekannt, dass auch alle anderen geplanten europäischen Rasenturnier in diesem Sommer nicht stattfinden. Betroffen sind alle Events, die vor Wimbledon hätten stattfinden sollen, unter anderem auch das Turnier von Halle. Die Tour wird nach momentanem Stand mindestens bis zum 12. Juli pausieren.