«Es ist nicht Rebeka. Ich bin sicher, dass Swiss Tennis alles unternommen hat», sagt Viktorija Golubic. Fed-Cup-Captain Heinz Günthardt (58) hat sich schon in der Vergangenheit vorsichtig zum Fall geäussert. «Wir sind hie und da in Kontakt, geben Hinweise. Aber verantwortlich ist die Mutter», sagte er im vergangenen Frühling. Er hält grosse Stücke auf Masarova: «Selten habe ich in den vergangenen Jahren eine so gute Verbindung aus Grösse, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ballgefühl, Fleiss und Wille gesehen wie bei ihr.» Im Sommer 2016 hatte Masarova ein Bekenntnis zur Schweiz abgegeben. Der Verband reichte daraufhin ein Gesuch ein, um Rebeka Masarova künftig im Fed Cup einsetzen zu können. Noch im Dezember trainierte sie in Biel.

Fall hat juristisches Nachspiel

Umso überraschender kommt der Nationenwechsel. Verbands-Präsident René Stammbach will, dass die ITF die Problematik des Nationenwechsels nun juristisch abklärt, denn Swiss Tennis hat viel Geld in die Ausbildung Masarovas investiert. Dabei geht es um monetäre Fragen. Doch das ist nur die eine Seite. Die andere, in der eine 18-Jährige zum Spielball der Interessen wird, ist die menschliche. In der Causa ist Masarova selber vor allem eines: das Opfer.