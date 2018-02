Iwaschka, die Nummer 193 der Weltrangliste, setzte sich in der Startrunde gegen den Serben Laslo Djere (ATP 90) 6:3, 6:1 durch. Für Wawrinka wird es am Mittwoch das erste Duell mit dem neun Jahre jüngeren Widersacher.

Vor Wochenfrist scheiterte Wawrinka in Rotterdam in der Startrunde am Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 259). Es war dies die dritte Niederlage des 32-jährigen Waadtländers im sechsten Spiel seit seiner Rückkehr nach einer halbjährigen Verletzungspause.