Das bisher einzige Duell mit dem 20 Jahre jungen Kalifornier ging 2016 in Wimbledon an den Schweizer. Der dreifache Grand-Slam-Sieger setzte damals in der 1. Runde in vier Sätzen durch.

In dieser Woche ist Fritz, aktuell die Nummer 62 der Welt, erfolgreich in China unterwegs. In Chengdu erreichte er die Halbfinals.

Sollte Wawrinka in Tokio die Starthürde meistern, würde er im Achtelfinal auf den Sieger des Duells zwischen dem Kanadier Denis Shapovalov (ATP 31) und dem Südkoreaner Hyeon Chung (ATP 23) treffen.