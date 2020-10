Wawrinka erneut in drei Sätzen siegreich

Nachdem er in der 1. Runde über zweieinhalb Stunden gebraucht und drei Matchbälle abgewehrt hatte, leistete sich die Nummer 18 der Welt diesmal nur im zweiten Set einen Durchhänger. Im Entscheidungssatz hatte er den 30-jährigen Russen, der seinen grössten Sieg 2017 in Dubai gegen Roger Federer gefeiert hatte, nach einem schnellen Break dann wieder im Griff. Nach knapp eindreiviertel Stunden hatte der 35-jährige Waadtländer den Sieg im ersten Duell mit Donskoi im Trockenen.

Im Viertelfinal trifft Wawrinka am Freitag auf den zweitgesetzten Kanadier Denis Shapovalov (ATP 12) oder den weissrussischen Qualifikanten Ilja Iwaschka (ATP 141). Es ist sein vierter Viertelfinal in diesem Jahr, weiter kam er jedoch - neben einem Turniersieg beim Challenger-Turnier in Prag - nur Anfang Januar in Doha.