Für Wawrinka ist das ein Problem. Kann das Turnier Djokovic, der in Madrid in dieser Woche gleich in der Startrunde auf Kei Nishikori trifft, zu einem Start bewegen, ist man zumindest in diesem Jahr nicht auf den Romand angewiesen. Mit dem Bulgaren Grigor Dimitrov und dem Kroaten Marin Cilic kommen zwei weitere Spieler für die nur drei Wildcards in Frage.

Sowohl Wawrinka als auch die Organisatoren können die Situation entspannt sehen. Beide glauben, sie hätten die besseren Karten in der Hand. Im Umfeld des Turniers gibt es Stimmen, die sich gegen Wawrinka aussprechen. So soll Berater Marc Rosset gesagt haben, man solle sich lieber um Juan Martin Del Potro oder Nick Kyrgios bemühen als um seinen Landsmann.

Die Geschichte mit Basel

Wawrinka bereitet sich mit seinem ehemaligen Trainer Magnus Norman auf die Sandsaison vor. Kommende Woche spielt er in Rom. Eine Wadenverletzung hatte eine frühere Rückkehr verhindert. Für den Romand sind es wegweisende Wochen: Ihm fallen 1540 seiner 1695 aus der Wertung. Ihm droht damit der Absturz aus den Top 300 der Weltrangliste.