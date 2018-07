Das Sommermärchen wiederholte sich für Yannick Hanfmann (ATP 99) nicht. Vor einem Jahr reihte er in Gstaad in der Qualifikation und in der Main-Draw sechs Siege aneinander und unterlag erst im Final dem Italiener Fabio Fognini. Diesmal nahm das Turnier für Hanfmann nach überstandener Qualifikation ein frühes Ende. Er unterlag dem Esten Jürgen Zopp (ATP 107) in zwei Stunden und 10 Minuten mit 6:3, 3:6, 6:7 (4:7).

Im Entscheidungssatz nützte Hanfmann beim Stand von 1:1 (1), 3:3 (1) und 5:5 (4) insgesamt sechs Breakmöglichkeiten nicht.

In der Weltrangliste wird Hanfmann von Platz 99 knapp 40 Plätze zurückfallen. Während der letzten zwölf Monate seit Gstaad 2017 überstand Hanfmann auf der ATP-Tour bloss in München eine Runde. Im Juni triumphierte er aber an den Challenger-Turnieren von Braunschweig und Almaty.