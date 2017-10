Es gibt diese eine Anekdote, die Roger Federer gerne erzählt. Sie geht so: «Es hatte einen neuen Vorhang im Tenniszentrum. Sie sagten, wer den zerstöre, müsse eine Woche lang die Toilette putzen. Zehn Minuten später wirbelte ich meinen Schläger wie einen Helikopter. Er zerschnitt den Vorhang wie ein Messer die Butter.»

Es ist eine Geschichte, welche die Zeit romantisiert, die er in der Westschweiz verbringt. Getrennt von Freunden und Familie. Weit weg von Basel. Er weint viel, oft heimlich. «Diese Monate waren die Hölle», sagt Mutter Lynette. «Heute sagt er immer wieder, dass es das wert war.»

Die «Hölle» der Fremde hat Roger Federer zum siebenfachen Sieger in der Heimat geformt, in seinem Paradies, bei den Swiss Indoors, die am Montag beginnen. Vier Menschen erzählen etwas über seinen Weg an die Spitze:

«Er fehlte oft und war nicht gut integriert»

Philippe Vacheron Sekundarlehrer

Ein schmuckloser Betonbau an der Avenue de la Concorde in Chavannes-près-Renens, einer Gemeinde in der Waadt. Hier, im Collège de La Planta, geht zwischen 1995 und 1997 Roger Federer zur Schule. «Keine einfache Zeit für ihn», erinnert sich Philippe Vacheron, damals Nachhilfelehrer. Auch von Federer, der nachmittags in Ecublens Tennis spielt.