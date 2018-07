Viktorija Golubic (WTA 110) scheiterte gegen die um 36 Plätze schlechter klassierte Gegnerin primär an den eigenen Nerven: In beiden Sätzen führte sie mit 5:2 - im ersten Satz sogar mit zwei Breaks Vorsprung. Im ersten Satz boten sich Golubic zwei Satzbälle (bei 5:3), im zweiten sogar fünf, davon drei hintereinander (bei 5:2 und 40:0) und zwei bei eigenem Aufschlag (bei 5:3). Dennoch schaffte Eugenie Bouchard, die in der Startrunde schon Timea Bacsinszky niedergerungen hatte, jeweils wieder den 5:5-Ausgleich.

Packend verlief das zweite Tiebreak: Eugenie Bouchard führte mit 6:1, Golubic schaffte zum 6:6 und 7:7 aber nochmals den Ausgleich. Die Kanadierin, Wimbledonfinalistin von 2014 und vor vier Jahren die Nummer 5 der Welt, nützte erst ihren siebenten Matchball.

Golubic verpasste es, erstmals seit letztem Herbst (Halbfinalistin in Linz) wieder einen Viertelfinal zu erreichen. In der Startrunde beim 6:3, 6:2-Erfolg über Antonia Lottner hatte Golubic erstmals seit Linz auf WTA-Level wieder eine Runde überstanden. Vor zwei Jahren feierte Golubic in Gstaad ihren bislang einzigen Turniersieg auf der WTA-Tour.