Petra Kvitova sicherte den Favoritinnen mit einem diskussionslosen 6:2, 6:2 gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber den entscheidenden dritten Punkt. Davor hatte Julia Görges die Deutschen einem Zweisatzsieg gegen Karolina Pliskova noch einmal kurzzeitig hoffen lassen.

Die Tschechinnen hatten sich im Viertelfinal gegen die Schweiz durchgesetzt (3:1). Im Final treffen sie am 10./11. November zuhause auf die USA. Der Rekordchampion setzte sich in Aix-en-Provence, ebenfalls auf Sand, gegen Frankreich durch. Madison Keys, für die am Samstag noch Coco Vandeweghe gespielt hatte, entschied das Duell mit einem 7:6 (7:4), 6:4 gegen Pauline Parmentier im vierten Einzel.